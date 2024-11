Dan toch nog meer zorgen voor David Hubert en RSC Anderlecht?

Bij Anderlecht waren ze er toch niet helemaal gerust op. Samuel Edozie moest zondag van het veld geholpen worden nadat hij zijn voet omsloeg. Het zag er allemaal niet zo goed uit, al kwam er op maandag beter nieuws naar buiten.

Een nieuwe afwezigheid kunnen ze immers missen als de pest bij paars-wit. Om aan 20 spelers op het wedstrijdblad te geraken moest zondag ook al Ali Maamar opdraven, de verdediger van de Futures.

Toch nog meer onderzoeken

Edozie was na de wedstrijd al wel vrij ok. Volgens extra onderzoeken zou er geen schade aan de enkel zijn. Al spreekt La Dernière Heure dat ondertussen wel tegen.

Er zouden de komende dagen namelijk nog meer extra onderzoeken moeten komen om helemaal zeker te zijn. En dus wordt het nog even met twee woorden spreken alvorens echt helemaal zeker te zijn.

Ook goed nieuws te melden

Met of zonder Edozie is het sowieso al langer dan vandaag enorm puzzelen voor David Hubert. Ook dit weekend moest hij al spelers van de RSCA Futures opnemen in zijn A-kern voor het duel tegen Cercle Brugge.

Elke extra uitvaller is er duidelijk eentje te veel, al is er ook wat goed nieuws te melden. Augustinsson en Dendoncker moeten deze week terugkeren op training, terwijl ook Thorgan Hazard dichter bij een terugkeer staat.