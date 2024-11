Grote verrassing: Karim Belhocine (ex-Anderlecht, Kortrijk en Charleroi) aangesteld als hoofdcoach bij Pro League-club

Na bijna twee en een half jaar zonder club is Karim Belhocine terug in de zaken. Karim Belhocine is de nieuwe coach van Francs Borains.

Bij Francs Borains had de komst van Hicham El Alaoui niet het gewenste effect. Degene die de club terug op het juiste spoor moest zetten door Sébastien Grandjean te vervangen, had nog geen enkele wedstrijd gewonnen sinds zijn aantreden als coach van de groep.

De voormalige assistent van Grandjean betreurde dat zijn spelers "het belang niet begrepen"; het zal nu aan een andere coach zijn om het hen duidelijk te maken. Karim Belhocine (46 jaar) is de nieuwe coach van de Francs Borains.

Dit werd maandagavond aangekondigd door de club, waarbij werd vermeld dat Belhocine al op dinsdag zou arriveren en dus El Alaoui zou vervangen. Die werd "ontslagen vanwege de slechte resultaten van het team". Keeperstrainer Guy Jongbloed verlaat RFB ook.

Voor Karim Belhocine is dit een nieuwe uitdaging op een lager niveau dan waar hij zich destijds in de kijker werkte. Als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht nam hij kortstondig het roer over bij paars-wit voor 6 wedstrijden.

Belhocine trok vervolgens naar Sporting Charleroi waar hij zijn eerste successen als coach behaalde, waaronder het leiden van de Zebra's naar de top 6 van het klassement. De laatste ervaring van de Algerijnse coach was bij KV Kortrijk, waar hij vertrok in augustus 2022. Sindsdien is zijn naam in verschillende clubs genoemd, maar zonder concrete resultaten.

Tot deze week dus: Karim Belhocine staat voor een zeer moeilijke uitdaging: Francs Borains uit de moeilijkheden te halen in de Challenger Pro League. RFB staat voorlaatste in de rangschikking met evenveel punten (7) als RSCA Futures.