Ook Gill Swerts moest knopen doorhakken bij Jonge Duivels: maar liefst 5 (!) wissels in zijn selectie voor levensbelangrijk tweeluik tegen Tsjechië

Niet alleen bij de Rode Duivels moesten spelers forfait geven. Ook bij de Jonge Duivels zijn er nog enkele wissels doorgevoerd in de selectie.

Afgelopen weekend liep er bijzonder veel mis voor de nationale ploeg. Een aantal spelers raakten geblesseerd, allemaal op enkele dagen tijd.

Bij de Rode Duivels zorgde dit ervoor dat bondscoach Domenico Tedesco heel wat moest puzzelen. Hij voerde maar liefst vier wissels door in zijn selectie, noodgedwongen.

Joaquin Seys, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere en Malick Fofana werden vervangen door Samuel Mbangula, Killian Sardella, Albert Sambi Lokonga en Arthur Vermeeren. Dit heeft ook gevolgen voor de Jonge Duivels.

L’appel de Killian Sardella dans le noyau A des Diables sourit à Ilay Camara, sélectionné avec les Diablotins pour remplacer l’Anderlechtois ! #Standard



OUT : Godts, Ravych, Mbangula (A), Sardella (A), Vermeeren (A)



IN : Schingtienne, Van Helden, Sagrado, Camara, Karetsas pic.twitter.com/F2hShldIc4 — Loïc Woos (@LoicWoos) November 11, 2024

Daar heeft bondscoach Gill Swerts ook knopen moeten doorhakken. Eerst raakte bekend dat Mika Godts geblesseerd was en niet meer kon spelen. Konstantinos Karetsas werd opgeroepen om hem te vervangen. Ook Christiaan Ravych is out bij Cercle Brugge.

Verder moesten drie spelers doorschuiven naar de A-kern. Daardoor werden buiten Karetsas ook nog Schingtienne, Van Helden, Sagrado, Camara bij de Jonge Duivels gehaald.