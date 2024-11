Koning Voetbal kan niet alle dagen regeren: "We zijn het allemaal een beetje beu aan het worden"

Er liggen weinig mensen wakker van de komende interlands van België tegen Italië en Israël. Hebben we een limiet bereikt aan wat Koning Voetbal serveert? Overdaad schaadt, maar toch blijven ze maar nieuwe dingen uitvinden.

Als u zelf ooit gesport hebt op clubniveau dan kent u het wel: in de tiener- en vroege twintigerjaren kon het niet genoeg zijn. Vroegen ze u om 's morgens met de reserven te spelen en 's namiddags met de eerste ploeg dan stond u te springen. Er mocht zelfs nog een jeugdmatch de dag ervoor bij.

Vorige week Europees, interland, competitie en dan weer Europees... Daar zitten spelers mee in hun hoofd

Daarna begon u waarschijnlijk ook wel wat kieskeuriger te worden. We kennen het gevoel. Dat zijn de gevolgen van ouder worden. Veel van de jonge Duivels staan ook te trappelen om zich te laten zien in de Nations League. Voor een Sardella, Engels, Al-Dakhil, Mbangula, Smets, Vermeeren... zijn dit matchen waar ze naar uitkijken.

Voor Lukaku, Faes, Trossard, Castagne... is het de zoveelste in het rijtje. Zij zitten er wel degelijk mee in hun hoofd dat ze vorige week nog Europees speelden en volgende week weer midweeks aan de slag moeten. Het is te veel aan het worden. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de fans.

Waarom? Je moet al een echte voetbalfreak zijn om alles nog te volgen. Er is quasi elke dag voetbal. De Rode Duivels waren vorige maand nog maar aan het werk en zijn er nu weer. Als er geen EK of WK in aantocht is, kan het de koude kleren van de meeste fans niet raken.

Dat Domenico Tedesco het ook gebruikt als voorbereidingswedstrijden op de WK-kwalificatie helpt daarbij niet. Maar of er anders meer interesse voor zou zijn? De Nations League moet de oefenwedstrijden vervangen. Het concept was dat er dan toch iets op het spel zou staan.

Waarom blijven ze nieuwe formats uitvinden? Eén woord: geld

Maar het is vis noch vlees geworden. Het zijn inderdaad veredelde oefenwedstrijden, maar bondscoaches willen dan ook niet echt experimenteren en willen nog steeds hun beste (lees: meest ervaren) spelers op het veld. Maar die hebben er ook weinig zin in en dus wordt het maar een mengeling.

De eerste Nations League-match tegen Israël werd door 550.000 mensen gevolgd op VTM. Of dat er zondag meer zullen zijn... Ergens staat er een limiet op wat een tijdsverdrijf van je tijd kan en mag innemen. Koning voetbal kan niet alle dagen regeren. En in clubverband wordt er al zoveel gespeeld.

Nu ook nog dat WK voor Clubs, waar weinig topspelers staan voor te springen. Wie wil er op het einde van een druk seizoen nu ook nog eens wat extra matchen gaan spelen? De Champions, Europa en Conference-league zijn ook al uitgebreid. En toch blijft iedereen nieuwe formats uitvinden. Waarom? Samengevat in één woord: geld.