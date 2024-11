Als de Rode Duivels geen wonder verrichten, is dit wat hen te wachten staat om degradatie te vermijden

Men weet dat het een mirakel zou vergen voor de Rode Duivels om naar de volgende ronde door te stoten in deze Nations League. Eerst Italië verslaan, en dan hopen dat datzelfde team wordt verslagen door Frankrijk.

De prestaties van afgelopen oktober laten niet veel optimisme toe, maar na alles kan een overwinning donderdag de machine weer op gang brengen. Maar in alle gevallen is een 6/6 nodig, en hopen dat Italië vervolgens van Frankrijk verliest, om de play-offs voor behoud in Liga A van de Nations League te vermijden.

Deze play-offs zouden volgend jaar in maart gespeeld worden, met heen en terugmatchen, en zouden dus België tegen een tweede van Liga B laten spelen. Dit biedt enkele bijzonder verraderlijke opties voor onze Rode Duivels, omdat er hooggeplaatste teams in de "Europese D2" spelen en terug willen naar de top.

De mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels

In groep 1 van Liga B van de Nations League ligt alles nog open: de 4 teams in de poule kunnen tweede eindigen - Tsjechië, Georgië, Albanië en Oekraïne. Geen van hen zou een makkie zijn, geen van hen zou een enorm obstakel zijn, alhoewel we op het EK 2024 gezien hebben dat men op zijn hoede moet zijn voor de Oekraïners...

De moeilijkste mogelijke tegenstander, is natuurlijk Engeland, tweede in groep 2 op 3 punten van Griekenland, dat het goed doet. Een confrontatie met de Three Lions om in Liga A te blijven, is zeker de ergste nachtmerrie van Domenico Tedesco en de Belgische Voetbalbond.

In groep 3 zijn er drie teams met 7 punten (Kazachstan is uitgeschakeld): Noorwegen, Oostenrijk en Slovenië. Deze laatste twee hebben indruk gemaakt op het EK 2024, en Oostenrijk heeft zelfs grote problemen veroorzaakt voor de Duivels in de kwalificaties; Noorwegen met Haaland zou ook geen cadeau zijn.

Tot slot, in groep 4 zal het ofwel Turkije (10 punten) of Wales zijn die de play-offs zullen spelen. Wales ligt ons niet goed, en Turkije heeft ook mooie dingen laten zien in Duitsland afgelopen zomer. Kortom: stevig blijven om in Liga A te blijven...