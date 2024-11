Straks nog een Rode Duivel in de Premier League? Engelse media schuiven jonge Belg naar voren

Mandela Keita is afgelopen zomer naar Parma verhuisd en begint er zijn plekje te vinden. Hij werd in het verleden al genoemd in Engeland en zou daar in de toekomst wel eens kunnen spelen.

Vorig jaar werd Mandela Keita (22) opgeroepen voor de Rode Duivels, voor een eerste keer. Sindsdien heeft hij zich blijven ontwikkelen en versierde hij een transfer naar Parma afgelopen zomer. Na een moeilijke start, waarbij hij snel twee gele kaarten en een rode kaart kreeg, heeft hij langzaam zijn plek veroverd in de Serie A.

Keita stond in de basis tijdens de laatste drie wedstrijden van Parma. Overgekomen voor 12 miljoen euro en met een contract tot 2029, wordt de Belg duidelijk gezien als een toekomstige sterspeler door de Italiaanse club, die hoopt hem tot een steunpilaar van het middenveld te maken - of voor een hoge prijs te verkopen.

Voor zijn avontuur in Italië werd Mandela Keita ook in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Engeland. Het lijkt erop dat de Engelse media de voormalige middenvelder van OHL en Antwerp nog niet zijn vergeten. Daily Mail, een toonaangevend medium, plaatste Keita onder de jonge talenten in de Serie A om in de gaten te houden.

"Mandela Keita staat al een tijdje op de radar van enkele Premier League. Hij is een klassieke nummer 6 - snel, behendig, atletisch en sterk in duels", schrijft Tom Collomosse, Serie A-volger voor Daily Mail. "Parma is de perfecte plek voor hem: ze vertrouwen op jonge spelers en spelen aanvallend, wat zijn verdedigende kwaliteiten zal testen."

Volgens Collomosse zouden clubs die in de toekomst een oogje op hem zullen houden Brighton, Tottenham of zelfs Manchester United moeten zijn. "Als Parma, als promovendus, dit seizoen grote uitdagingen aangaat en Keita zich daarbij bewijst, overtuigt hij grotere clubs om interesse in hem te tonen."