Real Madrid heeft amper nog fitte verdedigers, maar... 'Sergio Ramos biedt zich aan om terug te keren én ging meteen in een concreet gesprek met Florentino Perez'

Real Madrid kampt met defensieve problemen. De Madrileense lappenmand puilt uit van de verdedigers. Sergio Ramos wou komen depanneren, maar dat heeft Florentino Perez keihard afgeketst.

Is er een telraam in de buurt? Met Dani Carvajal, David Alaba, Lucas Vazquez, Arelien Tchouameni en Eder Militao telt de ziekenboeg van Real Madrid maar liefst vijf verdedigers die buiten strijd zijn. En dat is héél véél.

Carlo Ancelotti zit dan ook met de handen in het haar. De Italiaanse coach heeft momenteel nog vier fitte verdedigers - twee linksachters en twee centrale verdedigers - voorhanden. De Koninklijke zal deze winter dan ook voor defensieve versterking kiezen.

Al kon het ondertussen al iets comfortabeler geweest zijn. Volgens El Chiringuito is Sergio Ramos zich komen aanbieden om te depanneren. Meer zelfs: Florentino Perez ging zelfs rond de tafel zitten met de voormalige aanvoerder én clubicoon.

De voorzitter van Real Madrid ontving Ramos vooral uit respect en beleefdheid. Geen haar op het hoofd van Perez heeft ook maar even overwogen om Ramos effectief te contracteren. En dat is de Spanjaard ook héél duidelijk gemaakt.

Is Sergio Ramos nog steeds op zoek naar een club?

Ramos is nog steeds op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij Sevilla FC op het einde van vorig seizoen niet werd verlengd. De 38-jarige verdediger voetbalde tussen 2005 en 2021 voor Real Madrid.