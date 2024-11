Say what? Belgische traditieclub stond op een zucht van drievoudig winnaar van de Gouden Bal!

Sporting Charleroi viert het 120-jarig bestaan. De Henegouwse club heeft voor de gelegenheid een boek uitgebracht met enkele opvallende anekdotes. Zo stond de Belgische traditieclub ooit héél dicht bij de komst van één van de grootste voetballers ooit.

Met het boek 'Coeur de Zèbres' viert Sporting Charleroi het 120-jarig bestaan van de club. In het boek doen enkele voormalige spelers anekdotes uit de doeken.

En zo komen we één héél opvallende zaak te weten. In 1981 stond Charleroi héél dicht bij een stunt. Niemand minder dan Johan Cruijff overwoog om een contract te tekenen in Het Zwarte Land.

"Het gaat over de periode toen Cruijff terug in Nederland was na zijn tijd in de Verenigde Staten", aldus Philippe De Witte (auteur van het boek, nvdr.) in La Dernière Heure."

"Charleroi en Cruijff praatten na een wedstrijd tussen De Zebra's en FC Dordrecht", besluit De Witte. "Cruijff overwoog toen effectief om voor Charleroi te komen voetballen."

Spaanse zon in plaats van Het Zwarte Land

We moeten er niet meer bij vertellen dat de deal uiteindelijk niet is doorgegaan. Voor de liefhebbers van weetjes: Cruijff tekende uiteindelijk bij UD Levante in Spanje.