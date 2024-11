Cristiano Ronaldo kondigt afscheid aan: "Dan is het zover"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cristiano Ronaldo blijft een voetballer van goudwaarde. Tegen Polen scoorde hij opnieuw twee keer voor Portugal.

Roberto Martinez mag zich gelukkig prijzen dat hij een spits als Cristiano Ronaldo in zijn rangen heeft. De Portugees scoorde tegen Polen opnieuw twee keer.

Ondertussen staat de teller op 910 doelpunten in zijn gehele carrière. Ronaldo heeft voor ogen dat hij 1.000 goals achter zijn naam wil hebben als hij stopt met voetballen.

En dat afscheid komt dichterbij, zo beseft de speler van Al-Nassr maar al te goed. Dat vertelde hij na zijn tweeklapper tegen Polen.

“1.000 doelpunten zijn niet belangrijk voor mij. Natuurlijk wil je altijd geschiedenis schrijven, maar ik concentreer me nu niet op dat record”, klonk het.

Vorig jaar scoorde hij 50 keer, dat betekent dus dat hij bijna twee seizoenen nog nodig heeft om er te geraken. “Ik bereid me voor op mijn pensioen, dat over één of twee jaar zal komen”, klinkt het.

“Je moet genieten van het moment en van voetbal. Ik word 40, dus ik moet rustig blijven en ervan genieten. En waar ik het meest van hou is spelen voor de nationale ploeg.”