Imke Courtois spreekt zich uit over Rode Duivels en bondscoach Tedesco: "Het is al veel langer gewoon te weinig"

Domenico Tedesco heeft de fans niet voor zich gewonnen dit jaar. De bondscoach heeft het bijzonder moeilijk bij de Rode Duivels, en daar zal de wedstrijd tegen Israël maar weinig aan kunnen veranderen.

De Rode Duivels zitten in een lastige situatie. Ze grepen al naast de kwartfinale van de Nations League door donderdag met 0-1 te verliezen van Italië. Volgens Imke Courtois was het gewoon niet goed genoeg tegen de Italianen.

"Het was donderdag gewoon slecht", begint ze bij De Zondag. "En het begint bij de defensie. Wat heb ik heimwee naar Vertonghen, Alderweireld, Kompany en hun verzorgde opbouw."

"Nu is er hoegenaamd geen connectie met het middenveld. Trossard was weer de enige die me kon bekoren, hij kon tenminste al eens een actie opzetten", gaat Courtois verder.

Over bondscoach Tedesco wil ze ook nog wat kwijt. Hij heeft zich dit kalenderjaar echt niet populair gemaakt bij de supporters, die donderdag alweer voor een fluitconcert zorgden na afloop.

"Het is al veel langer gewoon te weinig. Eerst dat gedoe met Courtois en dan verder… Foute keuzes, geen lijn in het spel te rekken… Ik denk dat we met z’n allen al na het EK ontevreden waren. Oké, er is minder kwaliteit dan vroeger, zo realistisch moeten we wel zijn."

"En ik snap best dat je tegen een land als Italië niet meteen hoog druk gaat zetten en eventueel met vijf man gaat verdedigen, hoewel, maar dan nog moet je veel beter kunnen doen met de andere kwaliteiten die in je spelersgroep zitten", besluit Courtois.