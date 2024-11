Trossard, Castagne... zullen vandaag moeten bewijzen dat ze nog achter hun coach staan: KBVB kijkt met interesse toe

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tegen Israël vandaag heeft nog weinig om het lijf. Niet verliezen met drie doelpunten verschil, dat moet nu toch wel lukken voor deze verzwakte Rode Duivels? Voor de bondscoach staat er echter nog heel veel op het spel.

Domenico Tedesco weet dat zijn stoel wankelt en gaf zaterdag een fel betoog dat hij zal blijven doorgaan met zijn "fantastische groep spelers". Maar toch... veel zal afhangen van die spelers en hoe hard ze door een vuur willen gaan voor Tedesco.

Het wordt immers niet makkelijk met een ploeg die na het vertrek van Lukaku, De Cuyper, Onana en Theate weer vier basisspelers kwijt zijn. De rest zal zijn kans wel ruiken, maar de vraag is hoeveel vertrouwen de Duivels nog hebben in het tactisch vermogen van de bondscoach.

Na de wedstrijd verstopten zowel Leandro Trossard als Timothy Castagne zich achter de tactiek van Tedesco om die eerste helft tegen Italië te verklaren. Da's net niet je coach voor de bus gooien.

Nu zijn Trossard en Castagne wel oudgedienden, maar niet de zwaargewichten in de kleedkamer. Wel zullen zij vandaag de leiders moeten zijn van de jonge groep die Tedesco nog overhoudt. Als zij nog achter hem staan, zullen ze tegen Israël toch iets moeten laten zien.

Binnnen de KBVB klinkt het dat het niet de bedoeling is om van Tedesco afscheid te nemen, maar er is toch enig voorbehoud. Een slechte prestatie met verlies of gelijkspel tegen Israël kan al genoeg zijn om de weegschaal te doen overslaan.