Verhuis Rode Duivels naar Budapest ook zwaar politiek getint: we spelen in de kaart van Viktor Orban

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels nemen het vanavond in Boedapest op tegen Israël in hun laatste Nations League-wedstrijd. Na incidenten tijdens eerdere wedstrijden tegen Israëlische teams, waaronder rellen in Amsterdam en verhoogde veiligheidsmaatregelen in Parijs, verhuist de wedstrijd naar Hongarije.

"Israël en België vinden Hongarije veiliger dan bijvoorbeeld Brussel", zegt Stefan Bos, correspondent voor VRT in Centraal-Europa. Volgens Bos zijn de Hongaarse veiligheidsdiensten goed voorbereid. "Je kan veel politie verwachten en ook de veiligheidsdiensten zijn erbij betrokken", vertelt hij. Bovendien is het stadion, de Bozsik Aréna, met zijn capaciteit van 9.000 plaatsen relatief klein. "Van de beschikbare plaatsen waren er gisteren nog maar 600 kaartjes verkocht. Het gaat om kleinere groepen, wat natuurlijk een rol speelt." De keuze voor Hongarije heeft ook een politieke dimensie, merkt Bos op. "De regeringsgetrouwe media benadrukken dat Hongarije weer een taak op zich neemt die andere landen, zoals België, niet aankunnen. Hoewel Brussel het hoofdkwartier van de NAVO en EU is, kunnen ze daar kennelijk geen veilige wedstrijd organiseren." Voor premier Viktor Orbán is dit een kans om zijn streng veiligheidsbeleid te onderstrepen. "Hij staat geen pro-Palestijnse betogingen toe en benadrukt zijn strikte immigratiebeleid." "Orbán wil laten zien dat hij zo'n wedstrijd veilig kan organiseren, wat hem politiek goed uitkomt, zeker als het rustig blijft", aldus Bos.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Israël - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.