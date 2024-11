"Ja, Gilles, je weet dat": man van de match niet blij met vraag van De Bilde

De Rode Duivels verloren zondag van Israël in de Nations League. Een nieuw dieptepunt voor bondscoach Domenico Tedesco.

Gilles De Bilde was bij VTM opnieuw reporter van dienst voor de interland van de Rode Duivels. Hij liet het niet na om de moeilijke vragen voor te leggen aan de spelers.

Dat deed hij ook bij Kevin De Bruyne na de match tegen Frankrijk. Dat leverde toen al legendarische televisie op toen KDB zijn ploegmaten niet spaarde.

Zondagavond passeerde ook doelman Koen Casteels bij De Bilde. Hij kreeg van het publiek van HLN de twijfelachtige eer om man van de match te zijn in deze verlieswedstrijd.

De Bilde vroeg Casteels of deze Rode Duivels nog verder kunnen met Domenico Tedesco als bondscoach van de nationale ploeg.

“Ja, Gilles, je weet dat dit geen vraag voor mij is”, zei Casteels meteen. “Ik weet dat je ze moet stellen, maar ja. Ik ga daar niet op te antwoorden. Dat zijn vragen voor andere mensen.”

Casteels stipt het probleem aan. “Vroeger beslisten we dit soort wedstrijden op individuele klasse met twee of drie flitsen. Dat is nu gewoon niet meer. Daar moeten we aan werken”, besloot Casteels.