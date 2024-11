Voor Frank Raes is het genoeg geweest: "Nu is het over en uit, het tij is niet meer te keren"

Domenico Tedesco krijgt het zwaar te verduren. De bondscoach maakte dit jaar geen al te beste beurt en staat onder druk.

Twee overwinningen in de laatste tien wedstrijden. Een slecht EK en een nog slechtere Nations League. Het loopt niet goed bij de nationale ploeg.

Dan wordt er natuurlijk meteen naar de bondscoach gekeken. Volgens Frank Raes is het in ieder geval genoeg geweest. "Nee, ik heb Tedesco nog lang krediet gegeven", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Maar nu is het over en uit. De Rode Duivels hebben amper vier van hun veertien matchen in 2024 gewonnen. En dat was tegen Montenegro, Luxemburg, Roemenië en Israël. Het tij is niet meer te keren", gaat hij streng verder.

Mannaert begint binnenkort. Er worden dan ook veranderingen verwacht. "Vincent Mannaert gaat er volgens mij ook alles aan doen om Courtois terug aan boord te krijgen. Ook al kan je Casteels voor alle duidelijkheid niks verwijten."

"Maar Courtois heeft maar één voorwaarde om terug te keren: Tedesco moet weg. Als we dat pad straks effectief gaan bewandelen, dan zie ik dat liefst zo snel mogelijk gebeuren. Voor de barrages in maart dus", besluit hij.