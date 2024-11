Genk krijgt zware financiële klap te verwerken, maar... heeft wel groot 'state of the art' plan

Racing Genk heeft een akkoord bereikt met de fiscus over een jarenlange discussie rond het vzw-statuut van de club en de bijbehorende belastingverplichtingen. In plaats van een dreigende boete van 39,4 miljoen euro, betaalt de Limburgse club een schikkingsbedrag van 14 miljoen aan de FOD Financiën.

De schikking brengt een einde aan een technisch dispuut waarbij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) stelde dat Genk, ondanks het vzw-statuut, onderworpen moest worden aan de vennootschapsbelasting.

De club betaalde tot nu toe slechts een beperkte rechtspersonenbelasting, wat leidde tot een aanslepende discussie. Door het akkoord zijn alle fiscale schulden tot en met het afgelopen seizoen volledig geregeld. "We hadden dit bedrag uiteraard liever niet betaald, maar we kunnen leven met deze nieuwe realiteit", aldus Croonen.

Ondanks de financiële impact blijft Racing Genk financieel gezond. Het positieve resultaat van 1,6 miljoen euro over het boekjaar 2023-2024 keert door de schikking (-14 miljoen) en de spreiding van transferinkomsten (-8,6 miljoen) om in een verlies van 21 miljoen euro.

Dankzij een solide financieel beleid beschikt de club echter nog steeds over een buffer van 53,2 miljoen euro eigen vermogen, weet HLN. Hierdoor kan Genk de financiële klap opvangen zonder grote consequenties voor de dagelijkse werking.

Met het akkoord is ook de weg vrij voor toekomstige investeringen, zoals de realisatie van een nieuw state-of-the-art trainingscentrum. Deze plannen lagen eerder stil vanwege de fiscale onzekerheden. "Dit nieuwe oefencomplex zal onze positie als toonaangevende club in talentdetectie en -ontwikkeling wereldwijd verder versterken", aldus Croonen. Hiermee hoopt Genk nationale en internationale talenten te blijven aantrekken en ontwikkelen in optimale omstandigheden.