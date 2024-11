Steven Defour geeft inzicht in hoe zijn moeilijke jeugd zijn leven en carrière bepaalde: "Dan vlogen de schoolboeken in het rond"

Steven Defour blikt in een openhartig interview met HUMO terug op zijn jeugd, de strenge opvoeding van zijn vader en hoe hij leerde omgaan met geld. "Bij ons was er geen plaats voor emoties", begint Defour.

Vader Defour was een streng man. Zijn ouders scheidden ook toen Steven nog jong was. "Van mijn vader mochten wij geen zwakheid tonen. Drie dagen na de scheiding stond er al een nieuwe vrouw in huis. 'Dit is jullie stiefmoeder', was het enige wat we te horen kregen. Met slechte punten, minder dan 7 op 10, moest ik niet thuiskomen: dan vlogen de schoolboeken in het rond. Ik haalde dus nooit minder dan 92 procent", vertelt hij.

De strenge aanpak van zijn vader gold ook op voetbalvlak. "Hij wist: als ik het kan maken in het voetbal, zal ik een beter leven opbouwen. Hij wilde niet dat ik mijn talent zou vergooien, of dezelfde fouten zou maken als hij. Volgens mij komt driekwart van alle topsporters uit situaties zoals de mijne. Ze hebben die extra drive omdat het móét", legt Defour uit.

Toch heeft hij voor zijn eigen dochtertje, Ariana, een andere visie: "Ik wil vooral dat ze zich amuseert en zich goed voelt, niet dat ze iets moet doen om een betere toekomst te hebben."

KV Mechelen was mijn ontsnapping uit het dagelijkse leven

Voor Defour was KV Mechelen meer dan een voetbalclub. "Het was mijn ontsnapping uit het dagelijks leven", zegt hij. "Ik koester de herinneringen aan die talloze trainingen, ritten door heel België, en de momenten in de cafetaria met mijn vader. Voetbal was toen zo onschuldig: op het pleintje bepaalde de jongen met de bal wanneer de wedstrijd gedaan was. Daar zit nog steeds de essentie van voetbal voor mij."

Toen Defour op jonge leeftijd veel geld begon te verdienen, was dat een uitdaging. "Van mijn 18de tot mijn 23ste kocht ik veel auto's en ging ik graag op stap. Dat was allemaal compensatie: eindelijk kon ik me dingen permitteren. Maar gelukkig ontmoette ik iemand die me leerde omgaan met mijn geld."

"Hij zei: 'Als je dit leven wilt aanhouden, zul je blijven moeten verdienen.' Dankzij hem leerde ik investeren, bijvoorbeeld in appartementen. Je verdient op jonge leeftijd veel geld, maar je hebt geen idee wat je ermee moet doen. Zonder goede begeleiding kan het fout lopen, zoals bij veel voetballers."