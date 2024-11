Strijd op alle fronten: daarom komen de clubs uit de Pro League nu in de moeilijkste en belangrijkste periode van het seizoen

De sleutelperiode van het seizoen is aangebroken in de Pro League. Vanaf nu zullen de teams in onze competitie wedstrijden spelen tegen directe concurrenten, en alleen de sterksten zullen overleven.

Na een nieuwe internationale pauze, de derde in drie maanden, zal de Jupiler Pro League dit weekend weer van start gaan. We betreden nu een cruciale fase in de reguliere competitie waar de teams niet mogen falen.

Sinds het begin van het seizoen bieden deze maandelijkse internationale pauzes de kans aan uit vorm zijnde teams om zaken op orde te stellen, aanpassingen te maken tijdens de onderbreking en dus iets stevigs op te bouwen.

Geen pauze meer tot het Nieuwjaar

Vanaf nu, als we officieel de helft van de reguliere fase bereiken dit weekend, moeten de teams klaarstaan, aangezien een groot deel van de kaarten al zal zijn uitgedeeld tegen de tijd dat de clubs opnieuw stoppen.

Nadat de wedstrijden zijn gespeeld op 27 december tussen Leuven en Beerschot, Anderlecht en Dender, en tussen Sint-Truiden en Cercle Brugge, zullen de Pro League spelers een korte pauze krijgen voordat ze op 11 januari de competitie hervatten.

Tijdens deze pauze zullen de verschillende coaches niet echt de mogelijkheid hebben om grote aanpassingen door te voeren. De transfermarkt zal op volle toeren draaien, 20 speeldagen van de reguliere fase zullen al zijn gespeeld, de eindejaarsfeesten zullen plaatsvinden en voor velen zal het zaak zijn om het team te perfectioneren met het oog op de Play-Offs 1, Play-Offs 2 of de play-downs.

© photonews

De beslissende fase van de reguliere competitie, dat is misschien nu

Een groot deel van het kampioenschap kan dus nu worden beslist, van volgend weekend tot eind december. Zes competitierondes staan op het programma, zonder de 1/8e finales van de Belgische Beker te vergeten die begin december gepland staan. Een periode waarin teams week na week wedstrijden zullen spelen, zonder te vergeten dat sommigen ook een druk schema hebben met Europese competities.

Een moeilijke periode, waarin het kouder is, lichamen meer tijd nodig hebben om op te warmen, kwetsbaarder zijn en al vermoeid zijn, aangezien alle basisspelers al tussen de 15 en 25 wedstrijden hebben gespeeld dit seizoen, in alle competities. Het is doorgaans in deze periodes dat minder solide teams instorten.

Zowel bovenaan als onderaan de ranglijst, en dan zwijgen we nog over de strijd voor de top 6, zullen er elke week wedstrijden tussen directe concurrenten plaatsvinden. Echte zespunters in een periode die duidelijk het keerpunt van het seizoen zou kunnen zijn.

Anderlecht moet de koplopers volgen

Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en AA Gent zullen ervoor moeten zorgen dat ze in ieder geval het gat met Racing Genk behouden, terwijl Union, nu op twee punten van de top 6, moet proberen zich hierbij aan te sluiten.

Standard, daarentegen, zal absoluut genoeg punten moeten pakken in deze periode (tegen Cercle, in Charleroi, in Genk voor de beker, tegen Leuven en Beerschot), evenals in het begin van 2025, omdat het resterende seizoensschema voor de Rouches loodzwaar is: naar Westerlo, tegen Genk, bij Club Brugge, tegen Anderlecht, bij Union en tegen Antwerp als de laatste zes speeldagen: verre van gemakkelijk.

© photonews

De spelers van Ivan Leko kunnen dus maar beter een voorsprong opbouwen vóór aanvang van de 24e speeldag en deze reeks zware wedstrijden. Maar zoals hierboven vermeld, zullen alleen de sterkste teams deze moeilijke periode van het civiele jaar overleven, en het is nog maar de vraag of Standard, gezien hun recente prestaties, hiertoe in staat is.

Hetzelfde geldt voor Sporting Charleroi, dat ook niet veel geluk heeft met hun resterende schema met onder andere Anderlecht, Westerlo, Genk, Mechelen en Club Brugge in het vooruitzicht. De Zebra's, die zich voorbereiden op wedstrijden tegen Genk, Standard en Antwerp in de komende drie weken, moeten vooral mikken op het begin van 2025 en de wedstrijden tegen directe concurrenten om zich veilig te stellen. Hoe dan ook, voor alle teams is de eerste cruciale fase van het kampioenschap aangebroken.