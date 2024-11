'Alle sterkhouders moeten deze winter blijven, maar KRC Genk maakt voor één iemand uitzondering'

2014

KRC Genk is de fiere leider in de Jupiler Pro League. Dat willen ze in Genk ook na de wintermercato zo houden.

KRC Genk is goed op weg om als leider de winterstop in te duiken. En die status willen ze ook na de onderbreking van de competitie ook zo houden. Daarvoor lijkt er maar één oplossing te zijn: alle sterkhouders moeten aan boord blijven, er mag gewoon niemand vertrekken tijdens de wintermercato. Door de lucratieve zomermercato en de schikking met de fiscus is er een moment van financiële rust bij de Limburgers. Voluit spelen voor de titel is dan ook het doel op zich. Volgens Het Laatste Nieuws wil KRC Genk echter één uitzondering maken tijdens de wintermercato. Tolu en El Ouahdi moeten zeker blijven, maar Carlos Cuesta mag vertrekken. De Colombiaan staat al zes seizoenen onder contract bij Genk. De verwachting was dat hij vorige zomer al zou vertrekken. Hij ligt nog tot 2026 onder contract, maar zal zijn plekje verliezen aan Matte Smets.