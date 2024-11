📷 'KRC Genk legt meteen miljoenen op tafel voor nieuwe flankspeler'

KRC Genk wil sterker uit de wintermercato komen. Daarvoor mikt het ook op de nodige versterkingen.

KRC Genk doet het heel goed in de Jupiler Pro League en wil tot het einde meestrijden voor de hoofdprijs. Daarvoor is een goede wintermercato onontbeerlijk.

De Limburgers willen in de eerste plaats alle sterkhouders aan boord houden, maar kijken ook uit voor de nodige versterking in januari binnen te halen.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur heeft KRC Genk zijn interesse opnieuw laten zien voor de 20-jarige Yaimar Medina van Independiente.

De Ecuadoriaanse speler was in het verleden al in the picture in Genk. Nu zou Genk ook al een bod klaarhebben van 4 miljoen euro.

Independiente is de ploeg van Angelo Preciado waar Genk in het verleden al zaken mee deed. Het hoopt nu ook flankspeler Medina binnen te halen.