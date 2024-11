Mirallas ontploft en zegt welke schandelijke erfenis Tedesco nalaat bij Rode Duivels

Domenico Tedesco heeft andermaal slecht gescoord bij het grote publiek. Ook Kevin Mirallas is niet te spreken over de selectiepolitiek van de Duitser.

Als we zwijgen over het tactische plan dan plaatsen de meeste analisten en supporters ontzettend veel vraagtekens bij de selectie die Domenico Tedesco elke keer weer voorstelt bij de Rode Duivels.

Een probleem dat ook onder Roberto Martinez al groot was leeft zo steeds maar verder. Kevin Mirallas ziet dat de situatie op springen staat.

“Ik denk dat we er nu beter voor staan dan na het EK”, zei Tedesco na afloop van de wedstrijden tijdens de Nations League. Een uitspraak die niet echt gesmaakt wordt.

“Persoonlijk vind ik het erger. Ja, tijdens de Nations League hadden we Romelu en Kevin niet samen op het veld, maar we kunnen niet zeggen dat we beter zijn”, is Mirallas heel erg duidelijk in La Capitale.

Voor moesten enkele anciens opgeroepen worden. “Het was belachelijk om het zonder bepaalde belangrijke spelers te moeten doen, waaronder Witsel en Carrasco. Ook al zouden ze niet alles spelen, je had ze nodig voor hun ervaring.”

De erfenis van Tedesco lijkt stilaan dramatisch te worden. “Als dit zo doorgaat, is het enige wat we ons van hem zullen herinneren dat drie steunpilaren van het nationale team misschien stoppen met spelen vanwege hem. Ze zullen het niet allemaal zeggen, maar het zal vooral door hem komen.”