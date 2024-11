Speler van SK Deinze doet verhaal na overleg met spelersvakbond: "Volgende week al"

De spelers van SK Deinze uit de Challenger Pro League kondigden in een open brief aan dat ze niet meer zouden spelen, zolang ze hun centen voor de voorbije maanden niet gekregen hebben.

Gisteren stond er overleg op het programma met spelersvakbond United Athletes. Toch bleven de spelers van de tweedeklasser wat op hun honger zitten. “Verdere info over hoe het nu verder moet, hebben we niet echt gekregen”, klinkt het in Het Belang van Limburg bij een speler die anoniem wil blijven.

Het gaat ondertussen om bijna drie maanden loon. Vanaf het moment dat een speler twee maanden niet betaald is kunnen ze door de arbeidsrechtbank hun contract laten ontbinden. “Omdat we niet betaald worden, sturen we de eigenaars wel brieven om hen in gebreke te stellen.”

Het ging tijdens het overleg vooral over technische zaken. “Op het overleg vandaag is het vooral gegaan over hoe we dat precies moeten doen", gaat hij verder.

"We moeten immers zo veel mogelijk zelf in regel blijven, opdat zij zeker niets zouden hebben wat tegen ons zou kunnen worden gebruikt. Hoe ironisch dat ook klinkt.”

De tijd om het contract te ontbinden komt dichterbij. “Ik kan normaal gezien vanaf eind volgende week mijn contract laten ontbinden. Wanneer er dan nog niet is betaald, zal ik dat ook doen, en zal ik dus vertrekken bij de club.”