Alex Czerniatynski haalt het dubbele probleem van de Rode Duivels boven

Het gaat niet goed met de Rode Duivels. De voetbalbond mag daarvoor de hand in eigen boezem steken vindt Alex Czerniatynski.

Het nieuwe elan van de Rode Duivels leek in de oefenpot tegen Duitsland bij de start met Domenico Tedesco helemaal boven te komen drijven, maar de nationale ploeg viel snel weer terug.

Het EK was enorm teleurstellend, net als de voorbije grote toernooien waaraan de nationale ploeg begon. Al schoot de voetbalbond zichzelf in de eigen voet, zo oordeelt Czernia.

“De KBVB ging in de fout door zijn contract al vóór het EK te verlengen”, klinkt het heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. “Zijn balans is niet goed. Er is kritiek op het systeem.”

Maar dat is lang niet het enige probleem dat de ex-Rode Duivel opmerkt in heel de werking rond de nationale ploeg. “De spelers durven niet zeggen wat ze écht denken.”

De hoek waaruit de oplossing moet komen is dan ook duidelijk. “Mannaert zal de beslissing allicht wel durven te nemen zodra hij aan zijn nieuwe job begint. De prestatie die ze tegen Israël brachten, was zelfs met een verzwakt elftal niet goed genoeg.”