En zo is de chaos compleet: 'KMSK Deinze kan geen wedstrijd meer organiseren'

Het loopt allemaal in het honderd bij KMSK Deinze. De wedstrijd van zaterdag tegen Francs Borains zal niet doorgaan, volgens Het Nieuwsblad, waardoor de thuisclub dus forfait moet geven.

Er heeft al veel inkt gevloeid over de problemen bij KMSK Deinze, en het lijkt erop dat hier niet snel verandering in zal komen. Het blijft van kwaad naar erger gaan bij de club.

Het is algemeen geweten dat Deinze haar spelers al een hele tijd niet betaald heeft. Zij stuurden onlangs een open brief de wereld in, waarin ze hun verhaal deden. Daarin werd toen ook aangekondigd dat ze in staking gingen.

Ze zouden niet spelen tot ze betaald worden. Wel, Deinze moet het zaterdag normaal gezien thuis opnemen tegen Francs Borains. Dus hoe zit het nu?

De spelers zijn nog steeds niet betaald geweest en zouden vrijdagochtend dus beslissen of ze spelen of niet. Maar volgens Het Nieuwsblad maakt het toch al niets meer uit.

Deinze zou namelijk niet eens genoeg geld hebben om zelf een wedstrijd te organiseren. Leveranciers, stewards en andere medewerkers hebben de laatste maanden ook geen cent meer gezien. Behoudens een ongezien mirakel zal de wedstrijd dus niet doorgaan.