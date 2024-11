OFFICIEEL: Denkey vertrekt voor recordbedrag, Cercle maakt meer details bekend: "Tot dan mag hij spelen"

Cercle Brugge heeft een akkoord bereikt met het Amerikaanse FC Cincinnati over de transfer van aanvaller Kevin Denkey. De Vereniging zou een bedrag van in totaal 16,3 miljoen euro krijgen voor de spits.

"De 23-jarige Togolese spits blijft nog tot 15 december actief bij de Vereniging, waarna hij voor een recordbedrag vertrekt naar de Major League Soccer", klinkt het bij Cercle.

Denkey speelt sinds januari 2021 voor Cercle Brugge en heeft in 147 wedstrijden maar liefst 62 doelpunten en 20 assists behaald. Vorig seizoen beleefde de aanvaller zijn doorbraak en werd met 27 doelpunten topschutter van de Jupiler Pro League.

Hij werd bovendien de eerste Cercle-speler ooit die de Ebbenhouten Schoen won, als beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie.

Ook dit seizoen blijft Denkey zijn doelpuntenproductie voortzetten. In de UEFA Conference League scoorde hij zelfs een hattrick in de 6-2-overwinning tegen FC Sankt-Gallen. In de competitie heeft hij al 7 keer het net gevonden.

Zijn laatste thuiswedstrijd voor Cercle Brugge is op zondag 8 december, wanneer de club het opneemt tegen Union. "Cercle Brugge bedankt Kevin Denkey nadrukkelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren en kijkt met trots terug op zijn ontwikkeling bij de club. Het vertrek van de topschutter markeert een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, met een toekomst in de Amerikaanse MLS."