Voormalige doelpuntenmaker van Lokeren hangt zijn schoenen aan de haak na een laatste passage bij KAS Eupen

Alfred Finnbogason hangt zijn voetbalschoenen op 35-jarige leeftijd aan de haak. KAS Eupen zal dus zijn laatste club blijven.

Een foto van hem op vijfjarige leeftijd, al geobsedeerd door zijn bal, met de tekst: "Lieve voetbal, bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven, aan mij en mijn familie. Deze kleine jongen had een grote droom. Ik had het geluk om die elke dag te leven en nog veel meer, vaarwel." Met deze woorden heeft Alfred Finnbogason afscheid genomen.

Een jaar geleden keerde de IJslandse international (73 caps) terug naar Eupen, maar hij kon de degradatie van de Panda's niet voorkomen. Aan het begin van het seizoen maakte hij twee korte optredens in 1B alvorens de club definitief te verlaten, ver weg van het niveau dat hij eerder bij Lokeren had getoond, 13 jaar eerder in zijn eerste passage in de Pro League.

Een neus voor doelpunten die overal geweldig was

Tussen deze twee Belgische clubs beleefde Finnbogason enkele succesvolle periodes, zoals de 59 doelpunten en 18 assists in twee seizoenen bij Heerenveen. Dit leverde hem een transfer van acht miljoen euro naar Real Sociedad op.

Hij heeft ook goede herinneringen achtergelaten bij Augsburg, waar hij 37 doelpunten in Duitsland heeft gescoord. In IJsland is hij ook een held omdat hij het eerste doelpunt voor het nationale team tijdens het WK scoorde in 2018, waardoor ze gelijkspeelden tegen Argentinië (1-1).