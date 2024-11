De soap, part 135: Deinze komt nu zelf ook met ferm statement

Nieuwe, verrassende wending in de soap rond KMSK Deinze. De Oost-Vlamingen geven dan toch geen forfait voor de wedstrijd tegen Francs Borains. Al kan de match ook meteen de laatste zijn, zo klinkt het. De club heeft nu ook gereageerd.

Het leek er even op dat er niet zou worden gespeeld door Deinze en dat ze forfait zouden moeten geven. DAZN liet op vrijdag weten dat de match tegen Francs Borains wel nog zal worden gespeeld.

Of dat met een A-ploeg, een beloftenploeg of een mix van beiden zal zijn? Dat was nog niet helemaal duidelijk. En het zou ook zomaar een afscheidswedstrijd kunnen worden, waarin de fans hun fanions nog een laatste keer aan het werk zien.

📝 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁: 𝘁𝗼𝗲𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗵𝘂𝗶𝗱𝗶𝗴𝗲 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗲



Het bestuur van KMSK Deinze houdt eraan U een update te geven van de financiële en sportieve aangelegenheden die de club thans bezighouden.



Volledig persbericht: https://t.co/PkcPCTMP6Z pic.twitter.com/CQFJr1JIsI — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) November 22, 2024

Dinsdag zou er heel wat geld moeten vrijkomen, anders zou het wel eens over en sluiten kunnen zijn. Nu heeft Deinze zelf ook een statement naar buiten gebracht via hun webstek.

Ferm bericht

Het volledige bericht vanop de webstek kan u hieronder bekijken:

1/ Vandaag diende de club te verschijnen voor de Dienst voor onderneming in moeilijkheden van de Ondernemingsrechtbank Gent.

2/ De club deed hiervoor beroep op zijn nieuwe raadsman, mr. Walter Van Steenbrugge, die op een zo transparant mogelijke wijze de Ondernemingsrechtbank inlichtte over de actuele stand van zaken.

3/ Hierbij werd uiteengezet dat de overnemer van de club, AAD Invest Group, in de komende periode een bedrag van 75 miljoen euro ter beschikking zal stellen voor diverse investeringen. Van dit bedrag zal een aanzienlijk deel van minstens 6 miljoen euro in de club geïnvesteerd worden. Dit bedrag zal evenwel pas ter beschikking zijn eens de beursnotering rond is, hetgeen op vandaag nog niet het geval is en langer duurt dan verwacht.

In afwachting van de vrijgave van de voormelde gelden, vroeg AAD Invest Group een krediet aan ten bedrage van 3 miljoen euro om de komende periode te kunnen overbruggen en de schulden van de club op korte termijn te kunnen betalen. Dit bedrag zou op zeer korte termijn ter beschikking gesteld worden om zo het faillissement van de club te kunnen vermijden.

4/ Het is te betreuren dat de overnemer geconfronteerd werd met meerdere schulden die niet werden vermeld door de overlater ten tijde van de overname.

Dit zorgde voor de noodzaak tot het vinden van bijkomende middelen, wat evident vertraging induceerde.

Tevens wordt voorbehoud gemaakt omtrent eventueel gerechtelijke stappen die zullen ondernomen worden ten aanzien van de vorige bestuursleden.

5/ Het blijft de volgehouden intentie van het nieuwe bestuur om de club verder professioneel uit te bouwen. De club begrijpt de houding van spelers en staff die door gebrek aan tijdige betalingen hun sportieve prestaties (tijdelijk) opschorten.

De club zal evenwel geen forfait geven voor de match van 23 november a.s. tegen Francs Borains maar de wedstrijd wel degelijk spelen.

Ook de burgemeester van de stad Deinze, Jan Vermeulen, blijft de club vol steunen en meldde ons nog contact te zullen nemen met de supporters van de club, om het geloof in een goede afloop niet te verliezen.