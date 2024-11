Noah Fadiga verschijnt nu al op de club na hartprobleem: Wouter Vrancken geeft meer duiding

KAA Gent-speler Noah Fadiga zeeg voor de interlandbreak tijdens de wedstrijd tegen Standard neer. Eerst werd gecommuniceerd dat dit als gevolg was van een eerdere botsing, maar uiteindelijk bleek dat het wel degelijk door een hartritmestoornis kwam.

Noah Fadiga heeft geen goede herinneringen overgehouden aan de wedstrijd tegen Standard, hoewel er met 5-0 werd gewonnen. Hij zeeg tegen het einde van de eerste helft neer tijdens een korte tactische bespreking.

Al een keertje verschenen in Gent

Hij kon snel weer rechtstaan en het bleek dat hij in orde was. Enkele dagen later kwamen ze bij Gent met een update over zijn hartprobleem: "Myocarditis kan zorgen voor een hartritmestoornis, wat bij Noah ook effectief gebeurd is vorige zondag."

"Deze aandoening is een volledig nieuw gegeven voor Noah en heeft niets te maken met zijn familiale geschiedenis", aldus de Buffalo's toen. Ondertussen verscheen Fadiga al voor een eerste keer opnieuw in Gent.

Voldoende rusten

“Noah is vandaag voor het eerst weer op de club geweest. Zijn herstel verloopt uiteraard heel rustig. Hij heeft nu vooral nog last van de operatie en ondervindt hinder bij de minste beweging die hij maakt."

"De komende weken moet hij vooral zijn lichaam laten rusten, maar hij is heel positief", aldus Wouter Vrancken volgens Het Nieuwsblad op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen RSC Anderlecht. “Voor hem is het eigenlijk nu vooral het belangrijkste om ook niet te veel op de club te komen, zodat hij voldoende rust."