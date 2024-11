Brian Riemer heeft nieuws dat de fans van RSC Anderlecht niet graag zullen horen

Brian Riemer werd in september ontslagen bij RSC Anderlecht. Met de Deense spelers van paarswit komt hij in zijn nieuwe job nog in contact.

Brian Riemer vond na zijn ontslag bij RSC Anderlecht snel een nieuwe job. Tijdens de voorbije interlandbreak was hij voor het eerst aan de slag als bondscoach van Denemarken. Daar zag hij ook spits Kasper Dolberg weer. Die doet het sinds het vertrek van Brian Riemer onder de nieuwe coach David Hubert beter en beter. “Ik ben blij dat Kasper de goal terugvond bij Anderlecht”, aldus Riemer aan Het Nieuwsblad. “Ik heb van meet af aan gezegd dat Dolberg een speler is die het Belgische niveau overstijgt.” Riemer heeft echter geen goed nieuws voor de fans van Anderlecht. Hij verwacht dat Dolberg al tijdens de wintermercato andere oorden zal opzoeken. “Bij de seizoenstart had hij - toegegeven - niet zoveel scoringskansen en kende hij wat pech. Maar als Kasper blijft scoren, zou het me verbazen dat hij na de winter nog bij Anderlecht voetbalt.” Anderlecht kocht Dolberg aan voor 5 miljoen euro. Zijn contract loopt nog tot 2027, maar zijn waarde wordt op 10 tot 15 miljoen euro geschat. Atalanta en Southampton werden al genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers voor de Deen.