STVV-coach Felice Mazzu ziet dat deze JPL-speler een plaats bij de Rode Duivels verdient: "Als ik bondscoach was, zou ik hem altijd oproepen"

STVV gaat zaterdagnamiddag op bezoek bij Club Brugge. Felice Mazzu ziet dat er bij zijn tegenstander een speler rondloopt, die volgens hem altijd bij de Rode Duivels had moeten zitten.

STVV trekt naar Club Brugge met de hoop er te winnen, natuurlijk. Maar dat zou voor Sint-Truiden de eerste keer ooit zijn op het hoogste niveau.

Felice Mazzu is er al wel gaan winnen in zijn trainerscarrière. Hij kijkt er alvast naar uit om opnieuw in het Jan Breydelstadion te spelen. De coach van STVV ziet ook dat er bij zijn tegenstander heel wat talent rondloopt.

"Als ik bondscoach was, zou ik Vanaken altijd oproepen", vertelde hij zelfs bij Het Belang van Limburg. "Hij is in België één van de beste spelers in het voetballen tussen de linies en in het positie kiezen in en rond de zestien."

Een tip voor Domenico Tedesco dus misschien. Voor Nicky Hayen had hij ook nog mooie woorden. "Ik ken Nicky niet persoonlijk, maar ik vind dat hij heel slimme en doordachte keuzes maakt."

"Hij heeft ook al bewezen dat hij de job van T1 verdient in Brugge. We hebben vorig seizoen tijdens de play-offs genoeg gezien. Zelf recupereer ik enkele jongens, van Janssens over Yamamoto tot Ito en Ananou, kansloos zijn we nooit", besluit hij.