🎥 Kwam Coosemans héél goed weg in fase met Max Dean? Iedereen zegt er hetzelfde over

KAA Gent ging met de billen bloot bij RSC Anderlecht. Ze eindigden de wedstrijd met negen man én verloren bovendien met 6-0. Achteraf werd door de supporters en spelers wel naar de arbitrage gekeken.

Voor de Buffalo's werd het op die manier een avond om héél snel te vergeten, want de 6-0 nederlaag kwam hard aan bij de coach en bij de spelers. Al werd er dus ook verwezen naar de arbitrage.

Aan de ene kant kreeg Torunarigha een strenge tweede gele kaart, terwijl er aan de overkant niet werd gefoten toen Colin Coosemans opzichtig aan het truitje van Max Dean ging trekken.

🤔 | Maakte Colin Coosemans hier een trekfout op Max Dean? 👀 #ANDGNT pic.twitter.com/9HK9u0lqxN — DAZN België (@DAZN_BENL) November 24, 2024

Of het de wedstrijd helemaal anders had kunnen doen lopen? Dat is nog een ander paar mouwen, maar er was achteraf wel heel wat te doen over de acties. De supporters voelden zich bekocht en genaaid en ook de spelers waren niet blij met de gang van zaken.

Mitrovic en Vrancken versus Coosemans

Wouter Vrancken dacht er ook het zijne van: "Na de wedstrijd ben ik tot bij de scheidsrechter geweest. Lothar D’hondt hield vol dat het te licht was, maar in mijn ogen was er maar een speler die rood verdiende deze wedstrijd en dat is Colin Coosemans."

"Zo maak je het voetbal kapot", prikte ook Stefan Mitrovic heel duidelijk. Colin Coosemans van zijn kant? Die vond het te licht om er een fout voor te fluiten: "Dean? Ik hield hem een tiende van een seconde vast, omdat ik het evenwicht verloor. Het was te licht om in te grijpen."