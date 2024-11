🎥 Promovendus maakt indruk in Challenger Pro League: leider na weergaloze hattrick

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

La Louvière is aan een weergaloos sprookje bezig. De promovendus is in de Challenger Pro League enorm goed bezig en staat zelfs aan de leiding na twaalf wedstrijden in de tweede klasse.

Vooraf was Lommel een van de grote favorieten om dit seizoen de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. De club beschikt over heel wat kapitaal en kan dankzij de City Group ook goede spelers naar Limburg lokken. La Louvière steeg dan weer vanuit de Waalse Eerste Nationale naar de Challenger Pro League. Zij leken dan ook zeker niet meteen een kanshebber voor de top-6, laat staan voor de titel. La Louvière verrast vriend en vijand Maar de Wolven hebben tegen Lommel wel uitgepakt met een stevig statement. Wouters had de bezoekers nochtans op voorsprong gebracht, maar dankzij Gueulette en een strafschop van Pau was er bij de pauze al orde op zaken gesteld. FT | Mouhamed Belkheir scoort een hattrick waardoor RAAL La Louvière de nieuwe #CPL-leider wordt! 🐺👊 #RALLOM pic.twitter.com/C0lDLFcA6m — DAZN België (@DAZN_BENL) November 24, 2024 Na de koffie was het moment van Belkheir gekomen. In tien minuten zorgde die voor een hattrick, meteen een van de snelste hattricks ooit in de Challenger Pro League. Lommel herstelde niet meer van de opdoffer en ging dus met 5-1 onderuit op Tivoli. La Louvière wordt zo met 26 op 39 ook meteen leider in de Belgische tweede klasse.