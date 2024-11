"Ik geloof niet in mirakels": supporters maken zich ernstige zorgen om Deinze

Valt het doek volgende week over KMSK Deinze? Dit weekend werd met de beloften gespeeld tegen Francs Borains en met 0-3 verloren. Dinsdag zou er heel wat geld moeten op de rekeningen staan, anders dreigt het definitieve einde. De supporters maken zich zorgen.

De kans dat de supporters van Deinze zaterdag de laatste wedstrijd van hun team hebben gezien? Vrij groot. De fans zelf hopen nog wel, maar zien het zelf ook niet meer goed komen. Het einde van een mooi verhaal is nabij.

Supporters maken zich zorgen

Jean-Marie Beirnaert is de voorzitter van de supportersclub De Blussers. "Het interview met Doudou Cissé heeft mij opnieuw een sprankeltje hoop gegeven. Hij krijgt mij voorlopig het voordeel van de twijfel. Het is niet eenvoudig om op korte termijn een handvol miljoenen euro’s bij elkaar te krijgen."

"Bovendien werd de thuiswedstrijd tegen Francs Borains niet afgelast. Bij een forfait was het vermoedelijk gedaan met KMSK Deinze. Ik hoop dat Cissé nog wat tijd gekocht heeft om de club op relatief korte termijn toch te redden", geeft hij aan bij Het Belang van Limburg.

Einde nabij?

De 90-jarige Gilbert De Meyer is nog pessimistischer: "Ik denk dat de club op een faillissement afstevent. Er werd al veel beloofd, maar ik zie voorlopig geen licht aan het eind van de tunnel. Ik geloof niet in mirakels."

"Ik hoop waarschijnlijk tegen beter weten in dat het goed komt. Ik las dat KMSK Deinze tegen dinsdag een krediet van 3 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Zonder krediet is het over en uit. Het viel me op dat de hoofdrolspelers in de voorbije dagen weinig van zich lieten horen."