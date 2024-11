Kat Kerkhofs doet het helemaal uit de doeken: "De allereerste keer"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dries Mertens is nog altijd aan de slag bij Galatasaray. En dat hebben we te danken aan zijn echtgenote Kat Kerkhofs.

Het contract van Dries Mertens bij zijn Turkse werkgever Galatasaray liep eind vorig seizoen af. Toch deed de ex-Rode Duivel er nog een jaartje bij.

De familie Mertens voelt zich duidelijk heel gelukkig in Istanbul. “Ik ben hier alleszins echt gelukkig. Die denkoefening heb ik de afgelopen maanden heel hard moeten maken”, vertelt Kat Kerkhofs in Nina, het magazine van Het Laatste Nieuws.

“Dries’ contract bij Galatasaray liep af. Toen hij aangaf dat we naar België zouden vertrekken, was mijn reactie: oei nee, het is te kort geweest, ik heb net mijn draai gevonden, Ciro gaat naar de kleuterschool, ik heb vriendinnen gemaakt. Om nu alweer weg te gaan?”

Kerkhofs vroeg zichzelf af hoe haar leven in Istanbul liep en uiteindelijk kwam ze tot de vaststelling dat alles heel erg positief was.

“Ik zei tegen Dries: praat met je club en als je toch nog kan blijven, dan graag. Het was de allereerste keer dat ik echt mee besliste: ik wil hier blijven.”