Anderlecht-huurling Patris na wanprestatie van STVV tegen Club Brugge: "Dat zei Mazzu tegen ons"

STVV ging zaterdag roemloos ten onder op het veld van Club Brugge. De spelers steken dan ook de hand in eigen boezem.

Na de eerste helft stond STVV al 3-0 in het krijt, voor het uur stond het al 6-0. Het werd uiteindelijk een 7-0 pandoering voor de Kanaries. De ploeg van Felice Mazzu zat nochtans in een goede periode, maar daar was niets van te merken.

"Op alle aspecten van het voetbal waren zij beter, wij beleefden een collectieve offday. Maar goed, dan mag je nog altijd niet met 7-0 verliezen. Dat kan echt niet", was kapitein Rein Van Helden achteraf duidelijk.

Patris onthult boze reactie van Mazzu

Ook Anderlecht-huurling Louis Patris stak de hand in eigen boezem. Vooral over het feit dat STVV na de rust op hetzelfde slechte elan doorging van de eerste helft. "Integendeel, onze tweede helft was nog slechter."

Felice Mazzu greep in met drie wissels bij de rust, maar die brachten dus geen zoden aan de dijk. De trainer van STVV spelde zijn spelers ook stevig de les in de kleedkamer, onthulde Patris nog.

"Hij was natuurlijk niet tevreden over wat we aan het doen waren. Hij zei dat we ridicuul aan het voetballen waren. Maar daar hadden wij blijkbaar dus niets van begrepen. "Het niveau was ondermaats, ook van mij. We hebben gefaald, dat is duidelijk."