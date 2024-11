🎥 Het mooiste beeld van het weekend: zo ga je om met jeugdspelers van je club

Na enkele maanden op een zijspoor is Arnaud Bodart weer tussen de palen verschenen bij Standard Luik. De ervaren doelman, jarenlang nummer één en aanvoerder van de Rouches, werd aan de kant geschoven na een mislukte transferzomer.

Jong talent Matthieu Epolo kreeg zijn kans als eerste doelman, maar trainer Ivan Leko besloot na enkele mindere prestaties van de 19-jarige Epolo opnieuw te vertrouwen op Bodart.

De terugkeer van Bodart wierp meteen vruchten af: Standard won met 1-0 van Cercle Brugge, een cruciale overwinning na een reeks wisselvallige resultaten. Terwijl Bodart met zijn ervaring stabiliteit bracht, kon Epolo slechts toekijken vanaf de bank.

De Belgische jeugdinternational liet eerder in het seizoen zijn potentieel zien met sterke prestaties en clean sheets, maar de druk bij een club als Standard bleek de laatste weken een zware opgave.

Epolo’s situatie benadrukt het dilemma tussen talentontwikkeling en sportieve resultaten. “Mogelijk werd hij te vroeg voor de leeuwen gegooid", klinkt het vanuit Standard. Bodart, die in de zomer droomde van een toptransfer naar onder meer AS Roma, bewees tegen Cercle Brugge dat hij nog steeds van grote waarde is voor de club. De clean sheet zal zowel hem als de ploeg vertrouwen geven in de komende weken.

Na de wedstrijd volgde een bijzonder moment dat het teamgevoel van Standard onderstreepte. Ondanks zijn teleurstelling kreeg Epolo een hartverwarmende ovatie van de thuisfans. Concurrent Bodart stak hem publiekelijk een hart onder de riem, wat voor ontroerende beelden zorgde. Zo ga je om met jeugdtalenten!