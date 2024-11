Brandon Mechele verrast op persbabbel voor wedstrijd tussen Celtic en Club Brugge: "Dat zeg je met weinig respect, hé"

Club Brugge gaat morgen op zoek naar drie punten in het legendarische Celtic Park. Brandon Mechele is één van de ervaren rotten die blauw-zwart door de Schotse hel moet loodsen. "Ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen."

"Ik heb enorm veel verhalen gehoord over Celtic Park", valt Brandon Mechele met de deur in huis op de persbabbel. "Ik laat het allemaal op me afkomen."

"Of ik ondanks mijn leeftijd en palmares nog onder de indruk kan zijn van zo'n wedstrijd? Dat zeg je met weinig respect", dolt een ontspannen verdediger. "Zo oud ben ik nog niet, hoor."

© photonews

Mechele wil dan ook vooral dat Club Brugge de kansen benut. "Ik geniet van elke wedstrijd in de Champions League. Hier hebben we een volledig seizoen voor gewerkt, hé."

"Al kan genieten niet tijdens zo'n wedstrijd", gaat de verdediger verder. "Dat zal iets voor na de wedstrijd zijn." (lacht)

We willen simpelweg winnen op het veld van Celtic FC

"We willen simpelweg winnen", besluit Mechele. "Celtic thuis en uit is een enorm groot verschil, maar dat maakt niet uit. We moeten gewoon tonen dat we de betere ploeg zijn."