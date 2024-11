Hein Vanhaezebrouck scherp voor ex-ploeg KAA Gent: "Klinkt bijna als een excuus"

Alles wat maar kon fout lopen voor KAA Gent deed dat ook op bezoek bij RSC Anderlecht. De ploeg van Wouter Vrancken ging met 6-0 de boot in.

Er waren enkele discutabele fases in het duel tussen RSC Anderlecht en KAA Gent. Zelfs Hein Vanhaezebrouck gaf toe dat er verkeerde beslissingen gemaakt werden door de scheids.

Maar die bepaalden niet de volledige wedstrijd. Bij KAA Gent werd, om de tegenvallende uitslagen te verklaren, ook gesproken over het feit dat met jonge spelers gewerkt wordt. Dat vraagt de nodige tijd, klinkt het.

“Dat is hun uitleg. Het klinkt bijna als een excuus. Er is deze zomer toch voor meer dan 15 miljoen euro geïnvesteerd. Het is jaren geleden dat Gent zoveel uitgaf in de zomer”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck verwijst naar jongens als Brown, Hong, Okumu en Torunarigha. Zij waren ook jong toen ze arriveerden bij KAA Gent, maar hadden wel meteen impact.

“Als die nieuwe jongens op termijn renderen en je kan ze doorverkopen voor tien miljoen en meer, dan heb je commercieel een goeie zaak gedaan. Maar om dat te realiseren moeten er eerst sportieve successen zijn. Zonder sportief succes creëer je geen meerwaarde op spelers.”

Vanhaezebrouck twijfelt aan de keuze die gemaakt werden. Het volgende duel tegen Westerlo wordt van cruciaal belang voor de Buffalo’s richting top zes.

“Verlies je, dan riskeer je die 6-0 op Anderlecht nog een tijd mee te slepen en geeft dat aanleiding tot onrust. Al zou dat het gevolg zijn van beslissingen van de nieuwe directie en kunnen er moeilijk anderen met de vinger worden gewezen. Maar win je op Westerlo, en daarna thuis van STVV en Cercle, dan zal die nederlaag snel vergeten zijn en blijf je in het peloton bovenin.”