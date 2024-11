Kat Kerkhofs schept duidelijkheid na alle geruchten: "Of ik zwanger ben?"

Kat Kerkhofs vormt al jaren een tandem met Dries Mertens. Al is dat niet altijd allemaal rozengeur en maneschijn.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn al lange tijd een koppel. Toch is het leven van een voetballer en de vrouw van een voetballer niet vanzelfsprekend.

Hoewel ze toegeeft dat ze in een bevoorrechte positie zit, lopen andere zaken niet zo vanzelfsprekend in een relatie met een topsporter. Terugkeren naar België, dat hoefde vorige zomer zelfs niet voor Kerkhofs. Ze stimuleerde haar man om er nog een jaartje bij te doen.

Al kwam een andere doelstelling, om nog een tweede kindje te hebben, daardoor wel weer op het achterplan te staan. Al waren er veel geruchten dat Kerkhofs nu al zwanger zou zijn.

“Tijdens de persconferentie van 'Over De Oceaan' vroeg een journalist of we een tweede kindje wilden”, zegt Kerkhofs in Nina.

“Ik dacht: ‘Ja, daar ga ik geen geheim van maken.’ Maar dat werd meteen de grote titel. Vervolgens kreeg ik ontzettend veel berichten van mensen die dachten dat ik zwanger was. Dat ben ik dus niet!”, maakt ze duidelijk.