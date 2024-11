"We hebben elkaar al heel veel pijn gedaan": Kat Kerkhofs heel open over huwelijk met Dries Mertens

Voor de buitenwereld lijkt het een absoluut sprookjeshuwelijk. Kat Kerkhofs vertelt echter dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is in haar huwelijk met Dries Mertens.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn al lang een koppel. Dat is niet alleen opvallend in onze huidige maatschappij, maar zeker ook in het voetbalwereldje.

In het magazine Nina van Het Laatste Nieuws vroeg men wat het geheime recept is van hun lange liefde samen. “Het geheim is dat er geen geheim is”, vertelt Kat Kerkhofs.

Zij krijgen naar eigen zeggen ook af te rekenen met de problemen die andere koppels kennen. “We hebben al veel overwonnen samen. We hebben elkaar al heel veel pijn gedaan, maar we hebben elkaar daar ook voor vergeven.”

Eén ding beseffen ze allebei heel erg goed. “Het gras is echt niet groener aan de andere kant. Al wat je doorspartelt als koppel, zal je met gelijk wie moeten doorspartelen, dus dan maar beter met iemand die écht je vriend is.

Dat is precies de basis van hun relatie. “We zijn echt vrienden, we gaan graag met elkaar om en vinden dat oprecht tof. We zijn zacht voor elkaar en we weten van elkaar dat we ook maar gewoon menselijk zijn. In kleine of grote discussies probeer ik altijd de reflex te hebben: oké, hij heeft iets stoms gezegd of gedaan, maar de basis is en blijft dat hij me supergraag ziet.”