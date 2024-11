L'Equipe weet meer en verrast alles en iedereen met de toekomstplannen van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne zit momenteel in zijn laatste contractjaar bij Manchester City. Alle partijen doen héél geheimzinnig over de toekomst. "Ik ben al lang bij deze club", aldus de middenvelder zelf. "Ik ga ervan uit dat we wel zullen babbelen. En als de gesprekken niet komen? Dan zijn het de laatste maanden voor mij." L'Equipe weet dat de geheimzinnigheid een reden heeft. De Bruyne én City weten namelijk al dat de Rode Duivel volgend seizoen elders zal voetballen. De Bruyne heeft aanbiedingen uit het Midden-Oosten én uit de Verenigde Staten. Meer zelfs: met San Diego FC is een deal zelfs in de maak. Waarom kiest Kevin De Bruyne voor San Diego FC? De Belgische aanvoerder krijgt in de Major League Soccer dé kans om de financiële toekomst te verzekeren én te voetballen in een minder drukke kalender. Maar dat is niet alles. Ook zijn toekomst bij de Rode Duivels - het volgende WK vindt niet toevallig over De Grote Plas plaats - is verzekerd. Om dan ooit nog eens terug te keren naar België?