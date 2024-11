Totale chaos in Camp Nou: 'Barcelona is gedrag van Frenkie de Jong beu, terwijl Nederlandse middenvelder dreigt om gratis te vertrekken'

FC Barcelona en Frenkie de Jong liggen op ramkoers. De Catalaanse grootmacht wil het contract van de middenvelder verlengen, maar laatstgenoemde wil helemaal niét meewerken.

FC Barcelona heeft Frenkie de Jong een ultiem contractvoorstel gedaan. Enig probleem: de Nederlander heeft geen oren naar de cijfertjes.

De middenvelder is anno 2024 nog steeds de bestbetaalde speler in La Liga. De Jong verdient een slordige twintig miljoen euro per jaar. Daar zijn premies en andere bonussen niét inbegrepen.

© photonews

Barça wil dat bedrag halveren. Niet onlogisch: de Catalanen kampen met bloedrode cijfers en willen hun loonlast naar beneden. Maar dat is zonder de Jong gerekend.

De Nederlandse international dreigt er zelfs mee alle onderhandelingen op te blazen én in 2026 transfervrij te vertrekken. Ook dat zou een enorme financiële aderlating zijn voor Barça.

Is het huwelijk tussen FC Barcelona en Frenkie de Jong voorbij?

Op de koop toe zijn ook de prestaties van de Jong dezer dagen allesbehalve goed. De Nederlander lag lang in de lappenmand en doet naar verluidt weinig moeite om zijn plaats op het Catalaanse middenveld te heroveren.