Trey Samuel-Ogunsuyi: 17-jarige Belg die door Liverpool in de gaten wordt gehouden

Trey Samuel-Ogunsuyi is steeds vaker aanwezig bij het eerste team van Sunderland. De jonge Belgische aanvaller maakt indruk bij de Black Cats.

Het is een symbolische datum voor het Engelse voetbal: Trey Samuel-Ogunsuyi is geboren op 26 december, de dag van Boxing Day. Op 26 december 2006 versloeg Sunderland Leeds met 2-0 en vervolgde zijn weg naar de Premier League, met een promotie enkele maanden later, drie jaar voordat Simon Mignolet arriveerde.

17 jaar na deze wedstrijd en de geboorte van Trey Samuel-Ogunsuyi, wordt de jonge Belg steeds meer gezien als de toekomst van de club. En binnenkort ook als het heden. Hoewel hij nog niet meerderjarig is, heeft hij zojuist voor de derde keer dit seizoen plaatsgenomen op de bank van het eerste elftal.

Stap voor stap

"Het was een mooie kans voor hem om bij het team te zijn. Nu is hij nog een jonge speler die de ervaring van samenzijn met professionele spelers verder moet ontdekken. Vooral voor een uitwedstrijd was het een zeer interessante kans voor hem. Hij heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen, dat is zeker. Maar hij heeft veel kwaliteiten en is een zeer interessante speler voor de toekomst," aldus zijn coach, de Fransman Régis Le Bris, in de Northern Echo.

De voormalige coach van Lorient wil zijn speler beschermen door geen stappen over te slaan. Maar hij weet dat Samuel-Ogunsuyi steeds nadrukkelijker op de deur klopt. De Black Cats-jongere wordt gezien als de next big thing van de club, die hem van jongs af aan naar hun opleidingscentrum heeft gehaald.

Afgelopen seizoen begon de Belgische aanvaller bij de U18 en eindigde hij in de U21. Snel een vaste waarde geworden ondanks zijn hogere leeftijdscategorie, heeft hij al indruk gemaakt in de reservewedstrijden, door het beslissende doelpunt te scoren tegen de U21 van Reading in de halve finale van de Play-offs. Sunderland had eerder al West Ham en Wolverhampton verslagen en verloor uiteindelijk van de beloften van Tottenham in de finale.

Dit seizoen heeft Trey Samuel-Ogunsuyi het tempo opgevoerd: na 3 doelpunten in 2 wedstrijden bij de U18, heeft hij 4 doelpunten in 4 wedstrijden bij de U21 gescoord, en heeft hij nu enkele keren plaatsgenomen op de bank van het eerste elftal. In de Belgische jeugdploegen leverde dit zijn eerste basisplaatsen bij de U19 op, nadat hij al zijn vaardigheden had laten zien aan Sébastien Pocognoli bij de U17.

Een van zijn grote krachten ligt in zijn kalmte voor het doel. De jongen is van het type dat ruimte inneemt in het strafschopgebied (hij is 1,90m lang) en deinsde niet terug toen hij werd uitgedaagd door ruwe en ervaren verdedigers.

Zijn lengte heeft geen invloed op zijn snelheid, integendeel. Dit stelt hem ook in staat om op de flank te spelen. Het wonderkind wordt beschouwd als een van de best bewaarde geheimen van de academie van Sunderland. Zijn profiel is echter niet echt meer geheim. Volgens de Sunderland Echo heeft Liverpool zijn oog op hem laten vallen en zou het hem willen aantrekken.

Maar is het nu wel een goed idee om Sunderland te verlaten? In het Stadium of Light kan hij blijven ontwikkelen in een vertrouwde omgeving waar iedereen gelooft in zijn capaciteiten, totdat hij wordt ingepast in het eerste elftal. Het zou de moeite waard kunnen zijn: de Black Cats delen de leiding in het kampioenschap en zouden Liverpool volgend seizoen op het hoogste niveau kunnen tegenkomen.