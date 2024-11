David Hubert ziet een nieuwe Rode Duivel rondlopen en heeft hoge verwachtingen van andere speler: "Ik erken, soms kon het beter bij hem"

David Hubert moet weer aan puzzelen. De coach van Anderlecht zag Killian Sardella uitvallen. En dus moet Thomas Foket straks aan de slag. Die heeft nog niet zijn volle potentieel laten zien bij paars-wit.

De afwezigheid van Killian Sardella betekent een stevige aderlating voor Anderlecht. “Spijtig, want Killian speelde op een heel hoog niveau. We moeten nieuwe oplossingen zoeken. Soms zijn die voor de hand liggend, soms vraagt het wat meer creativiteit", legt Hubert uit. “We blijven altijd bezig met wat we hebben en hoe we daarmee het hoogst mogelijke niveau kunnen halen.”

De waarschijnlijke vervanger is Thomas Foket, die eerder dit seizoen al zijn deel van de kritiek kreeg. “Thomas brengt ervaring mee en heeft een aanpassingsperiode achter de rug. Hij heeft met Sardella een sterke concurrent voor zijn positie, en ja, soms kon het beter", erkent Hubert. “Hij heeft ook goeie prestaties neergezet. Maar nu is het zijn moment. Minuten dwing je af, soms door blessures van anderen, en dan is het aan jou om die kans te grijpen.”

Dolberg? Alles draait om balans

Ook over spits Kasper Dolberg, een sleutelspeler in het systeem van Anderlecht, moest Hubert beslissingen nemen. “Dolberg in de basis zetten is niet moeilijk, maar elke speler wil alles spelen. Dat kan niet", benadrukt hij. “Met zoveel wedstrijden is het belangrijk om een balans te vinden, te kijken naar de fysieke en mentale flow van spelers en te bepalen wanneer iemand kan starten. Die keuzes zijn cruciaal.”

Mario Stroeykens op weg naar de Rode Duivels?

Een ander groot gespreksonderwerp was de ontwikkeling van Mario Stroeykens, die dit seizoen in bloedvorm verkeert. Hubert is lovend over zijn speler en ziet een nationale selectie steeds dichterbij komen. “Ik zie de speler en zijn capaciteiten. Wat hij elke week brengt op het veld is indrukwekkend", zegt Hubert. “Rode Duivel worden is een kwestie van constant presteren: honger tonen, elke training en wedstrijd weer. Je ploeg helpen, verantwoordelijkheid nemen, een leider zijn. Mario is daarin enorm gegroeid.”

"Hij komt steeds dichterbij"

Volgens Hubert gaat het niet alleen om talent, maar ook om volwassenheid. “Stroeykens neemt zijn verantwoordelijkheid en maakt het verschil. Dat brengt hem steeds dichter bij de Rode Duivels. Het is aan hem om die lijn door te trekken en te blijven tonen wat hij in huis heeft.”

Met de uitdagingen van blessures en de kansen voor spelers als Foket en Stroeykens, kijkt Hubert vooruit naar een intensieve periode. “Elke beslissing telt, maar ik zie een groep die klaar is om uitdagingen aan te gaan en zichzelf te bewijzen", besluit hij.