OFFICIEEL: Absolute wereldster tekent contract bij Inter Miami FC

Luis Suarez blijft langer bij Inter Miami FC voetballen. De sterspeler heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract.

Luis Suarez heeft zijn contract bij Inter Miami FC verlengd met een extra seizoen. Ook tijdens de volgende voetbaljaargang zal de aanvaller in de Major League Soccer te zien zijn.

De 37-jarige Uruguayaan verruilde Gremio FBPA in januari 2024 in voor Inter Miami. Zijn huidige contract zou op 31 december aflopen.

Suarez doet er dus nog een seizoen bij. Lionel Messi had overigens een belangrijk aandeel in de contractvelenging. De Vlo overtuigde zijn maatje om het voetbalpensioen nog even uit te stellen.

De voormalige aanvaller van onder meer AFC Ajax, Liverpool FC en FC Barcelona wil volgend seizoen een Amerikaanse landstitel bijschrijven op het palmares. Inter Miami greep dit seizoen naast de gouden plak.

