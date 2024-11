'Oscar Garcia kan al snel weer aan de slag: zeer opmerkelijk avontuur wenkt'

Oscar Garcia werd onlangs ontslagen. Na een hele interlandbreak, mocht hij op vrijdag, net wanneer de JPL weer van start ging, zijn koffers pakken.

Maar nu blijkt dat de Spanjaard al zes weken voordien wou vertrekken. Hij heeft zich in ieder geval echt niet populair gemaakt dit seizoen bij OHL.

Op sportief vlak deed hij het niet goed, de Leuvenaars staan momenteel 13e en dus in de degradatiezone. Maar ook binnen de club maakte hij het bont.

Zo liet hij zich meerdere keren negatief uit over zijn aanvallers. Hij vertelde dat hij maar al te graag een spits wou die tien keer per seizoen kon scoren.

Uiteindelijk mocht hij dus vertrekken, waarna Hans Somers voorlopig overnam. In zijn eerste wedstrijd speelde OHL gelijk tegen Union SG. Ondertussen zou Oscar Garcia al snel ergens anders aan de slag kunnen.

Zo melden verschillende media dat Garcia in beeld is bij Chivas. De bekende Mexicaanse club staat momenteel op de 9e plaats in de Primera División. Zou hij voor dit opmerkelijke avontuur kiezen? Hij kent er de taal alvast...