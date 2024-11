Blessurezorgen voor Union: twee belangrijke spelers onzeker voor cruciale wedstrijd tegen Twente

Union Saint-Gilloise speelt vanavond in de Europa League tegen Twente. De Unionisten hebben verschillende onzekerheden in hun team.

Union Saint-Gilloise moet absoluut een goed resultaat behalen vanavond tegen Twente in de Europa League. De Unionisten hebben slechts 2 punten uit 4 wedstrijden en staan slechts 30ste in de competitie.

Twente, een team uit de Eredivisie, wordt gezien als een haalbare tegenstander. Al moet Union daarna nog spelen tegen Nice, Braga en Glasgow Rangers.

Voor deze wedstrijd staat Union opnieuw voor enkele onzekerheden in de selectie. Met name die van Koki Machida. De Japanse verdediger heeft weinig kans om te spelen, zoals uitgelegd door Sébastien Pocognoli tijdens de persconferentie.

"Koki, die al niet speelde tegen Leuven, heeft dinsdag individueel getraind en zal pas woensdag gedeeltelijk met de groep meetrainen. We moeten nadenken over wat we doen, rekening houdend met het feit dat we volgende week opnieuw belangrijke wedstrijden zullen hebben", aldus de coach in La Dernière Heure.

Bovendien is de aanvaller Kevin Rodriguez ook onzeker. "Hij zal volgende week aanvullende tests ondergaan om er zeker van te zijn dat we niets over het hoofd zien dat de fysieke tekortkomingen en het vermogen om de inspanningen te herhalen zou verklaren", zei Pocognoli. "Is hij klaar om negentig minuten vol te houden? Goede vraag, dat moeten we nog zien."

Voor Union is het van groot belang om deze avond een positief resultaat te behalen. Niet alleen om hun Europese toekomst veilig te stellen, maar ook om het vertrouwen binnen de ploeg te herstellen.