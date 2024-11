Genk en Anderlecht domineren, met veel Belgen: dit is ons ideale team van de heenronde in de Jupiler Pro League.

Na 15 speeldagen in de competitie, ligt de eerste helft van het seizoen achter ons. Hier is ons beste team van deze eerste helft van het kampioenschap.

Doelman

Verschillende doelmannen hadden kunnen solliciteren naar een plek tussen de palen van ons elftal. Colin Coosemans, die onder druk stond bij Anderlecht, maakt indruk, maar het is wel Senne Lammens die de grootste uitdaging aanging door Jean Butez te vervangen bij Antwerp en zich te profileren als een van de beste keepers van de competitie.

Verdedigers

Het was moeilijk om twee centrale verdedigers te kiezen. Maar twee namen lijken onmisbaar. Hoewel KRC Genk ruim aan kop gaat, komt dat niet alleen door hun verdediging (19 tegengoals, hoogste totaal in de top 6), maar Matte Smets heeft zich toch zeer goed aangepast, tot het punt om Rode Duivel te worden.

Brandon Mechele speelt op een bijzonder solide niveau bij Club Brugge. Zonder spectaculair te zijn of (vaak genoeg) genoemd te worden bij selecties, is de Blauw-Zwarte een steunpilaar in onze competitie. Dit duo Genk-Brugge krijgt dus voorrang boven Tsuyo Watanabe of Zeno Van den Bosch, andere geloofwaardige kandidaten.

Aan de zijlijnen zijn er ook veel opties: Club Brugge heeft twee Rode Duivels op de flanken met De Cuyper en Seys, terwijl Zakaria El Ouahdi indruk maakt bij Genk. Maar Killian Sardella, die international is geworden door zeer solide prestaties, is onze rechtervleugelverdediger. Aan de linkerkant kiezen we voor Daam Foulon, een fantastische verrassing van dit eerste deel van het seizoen met KV Mechelen, een verrassende deelnemer aan de top 6.

Middenvelders

KRC Genk zal natuurlijk de lakens uitdelen op het middenveld met Bryan Heynen, opnieuw een leider in deze competitie, en zijn makker Patrik Hrosovsky, met 4 doelpunten en een constanter niveau dan ooit tevoren. De Slowaak is de eerste niet-Belg in dit elftal!

© photonews

Om dit onmisbare duo te vergezellen, zijn er verschillende opties. Hans Vanaken blijft indruk maken op een hoog niveau, en dat mag zeker niet als vanzelfsprekend worden beschouwd na twee Gouden Schoenen, talrijke titels en op 32-jarige leeftijd. Rob Schoofs is ook in vorm bij KV Mechelen. Maar de verrassing van het seizoen is Tjaronn Chery, die 7 doelpunten maakte, vaak spectaculair, en op 36-jarige leeftijd een frisse wind brengt in de competitie.

Aanvallers

Op de flanken hadden we kunnen kiezen voor Christos Tzolis, die vier doelpunten maakte tegen STVV. De Griek komt op stoom, maar was niet vanaf het begin van het seizoen op dit niveau. Jacob Ondrejka speelt ook op een zeer hoog niveau met 7 doelpunten en 4 beslissende passes.

Maar opnieuw kiezen we voor een speler van Genk met Jarne Steuckers, een andere geslaagde transfer in Limburg vanuit STVV. Zes doelpunten en drie assists, maar vooral sterke prestaties in topwedstrijden met een doelpunt en een assist tegen Brugge en een doelpunt tegen Gent.

© photonews

Aan de andere kant moeten we een beetje vals spelen: Mario Stroeykens heeft voornamelijk uitgeblonken in de spits maar is onze linksbuiten. De Anderlecht-speler is onmisbaar dit seizoen en is de echte "X-factor" van de Paars-Witten.

Voorin zijn er drie kanshebbers die eruit springen. Adriano Bertaccini was de outsider en verdient vermeld te worden: zijn prestaties bij STVV tillen de Kanaries op, die zonder hem in de gevarenzone zouden zitten. Tolu Arokodare heeft lange tijd de titel van topscorer gehad. Maar Kasper Dolberg overtreft hem uiteindelijk in deze eerste seizoenshelft: zeer compleet, de Deen nadert zijn beste niveau ooit.

Het elftal van de heenronde:

Lammens / Foulon - Smets - Mechele - Sardella / Hrosovsky - Heynen - Tchery / Stroeykens - Dolberg - Steuckers

Bank: Coosemans - El Ouahdi - De Cuyper - Watanabe - Vanaken - Schoofs - Ondrejka - Arokodare