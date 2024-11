Hoe is dit kunnen gebeuren? Nog een enorme verrassing nadat Charles De Ketelaere niet 'Man of the Match' werd na wereldprestatie

Charles De Ketelaere kroonde zich tot grote held van de avond bij Atalanta nadat hij in de 1-6 overwinning tegen Young Boys een aandeel had in vijf doelpunten. Nadien werd hij verrassend genoeg niet verkozen tot man van de match, maar daar blijft het niet bij...

Kunt u zich nog herinneren wanneer een speler in één Champions League-wedstrijd een aandeel had in vijf doelpunten? Het gebeurde vier keer sinds 2016/2017, en Rode Duivel Charles De Ketelaere deed het deze week nog.

Atalanta won met 1-6 van Young Boys. CDK scoorde twee keer en gaf drie assists. De grote Charles De Ketelaere-show was het in Zwitserland.

Verrassend dus dat hij na afloop niet tot 'Man of the Match' werd verkozen door de UEFA, maar wel zijn ploegmaat Mateo Retegui. Niemand leek er veel van te begrepen.

Na afloop vertelde coach Gian Piero Gasperini dat niemand anders dan De Ketelaere de trofee had verdiend. Maar het bleef hier niet bij.

De UEFA heeft ondertussen ook het 'Team of the Week' bekendgemaakt. Ook hier geen spoor te bekennen van de jonge Belg die een aandeel had in vijf doelpunten. Begrijpen wie begrijpen kan.