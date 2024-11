Masters of Madness van Vertonghen en Mertens lanceert nieuwe ploeg onder leiding van wel zeer beroemde broers

In de gloednieuwe voetbalcompetitie Masters of Madness bedacht door voormalig Rode Duivels Jan Vertonghen en Dries Mertens is het vijfde team eindelijk bekend gemaakt. Het team Real Boulette Special' wordt gecoacht door de broers en YouTubers Average Rob en Arno The Kid.

Naast ‘Real Boulette Special’ zijn er al vier andere teams gepresenteerd, waaronder FC Paniekaanval Milka, Blue Thunder, Racing Pannakoek en Boca Del Sol PlayPorts. De opzet van Masters of Madness is om voetbal naar een hoger niveau van spektakel en entertainment te tillen. "Een koppel broers zorgt altijd voor spektakel. Wij speelden samen met de Hazards en Lukaku's, en qua spektakel zullen Average Rob en Arno zeker niet onderdoen," aldus Vertonghen en Mertens. Average Rob “Ik heb nog nooit een voetbalteam gecoacht, maar ik geloof sterk in de kracht van mentale motivatie. Als de spelers zich goed voelen, kan winnen geen probleem zijn. Als we verliezen, kan ik Arno de schuld geven", benadrukt Average Rob. Arno The Kid Arno heeft dan weer iets meer ervaring en gebruikt een wel zeer herkende tactiek. "Ik hou van de Marc Wilmots-aanpak: dicht bij de spelers staan en ze motiveren." De keuze voor Average Rob en Arno The Kid als coaches benadrukt het speelse en avontuurlijke karakter van Masters of Madness. Deze nieuwe competitie gaat niet alleen maar om het voetbal maar ook entertainment zal een zeer belangrijke rol spelen. Average Rob en Arno the kid komen uit de trommel. De twee broers werden door Jan en Dries aangesteld als coaches van Masters of Madness. #MastersOfMadness pic.twitter.com/J4m0c56CAa — masters_of_madness (@masters_madness) November 28, 2024