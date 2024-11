Mbappé onder vuur: Spaanse pers spreekt schande van optreden in Liverpool

Kylian Mbappé kende een teleurstellende avond in de Champions League tegen Liverpool. De Franse steraanvaller, die in de afwezigheid van Vinicius Junior op zijn voorkeurspositie als linksbuiten begon, slaagde er niet in om zijn team naar een goed resultaat te leiden.

De avond op Anfield begon dramatisch voor Mbappé. Na een lange en moeilijke wedstrijd, waarin hij amper indruk maakte, miste hij een penalty bij een 1-0 stand. Uiteindelijk voor Real nog met 2-0. Zijn optreden werd door de Spaanse en Franse media niet bepaald goed ontvangen. L'Equipe gaf hem zelfs een schamele score van 2/10, waarbij de krant stelde dat hij niet in staat was om het verschil te maken, ondanks zijn potentieel. “Een avond om snel te vergeten”, concludeerde L'Equipe. Evenzo stelt Marca dat er een "verlammend gebrek aan vertrouwen" heerst bij Mbappé. De Franse aanvaller lijkt ver verwijderd van de speler die hij de afgelopen jaren was bij PSG. Ondanks deze teleurstellingen blijft het Real Madrid-team Mbappé steunen. Jude Bellingham nam het massaal voor Mbappé op. “Kylian moet het hoofd hoog houden. Hij is een geweldige speler, en ik weet zeker dat hij nog veel belangrijke momenten zal beleven”, zei de Engelse middenvelder.





